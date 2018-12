Curso em Curitiba ensina a interpretar o 'astrologuês' de um mapa astral

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Quem tem interesse em astrologia e mapa astral, já se deparou com termos diferentes como cúspides, meio do céu, quadraturas, casas, planetas, entre outros. Para explicar o que são esses termos do “astrologuês” e ensinar a interpretar melhor um mapa astral, a astróloga Wilma Soinegg promove o curso Conhecendo a Astrologia nos dias 7 e 8 de dezembro, em Curitiba.

As aulas são voltadas para qualquer pessoa interessada no tema e ocorrem das 19h às 22h no dia 7 e das 9h às 17h no dia 8, no espaço Guru - Práticas Saudáveis (Rua Saldanha Marinho, 1253 – conjunto 5. O custo é R$ 250. Mais informações e inscrições pelo [email protected] ou pelo telefone (41)9503-9662, com Scheilla.