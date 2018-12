Curso sobre filosofia inspirado em 'Merlí' começa sua 2ª temporada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta quarta-feira (28) a "segunda temporada" de Merlí: Filosofia Para a Vida. Não se trata da série, disponível na Netflix, mas do curso conduzido pelo ex-ministro da Educação e professor de ética e filosofia política na USP, Renato Janine Ribeiro.

Ministrado na Casa do Saber, em São Paulo, Janine discutirá em três encontros problemas e questões cotidianas e também como filósofos, dos pré-socráticos aos contemporâneos, podem ajudar na compreensão e transformação da realidade.

As discussões tomam por base o seriado espanhol que se transformou em sucesso e que trata dessas questões a partir das experiências ficcionais de Merlí Bergeron, um professor de filosofia que leva a seus alunos o pensamento de filósofos como Aristóteles, Sócrates, Adam Smith e Hannah Arendt.

Se a série tem três temporadas, o curso na Casa do Saber começa agora a sua segunda "temporada" de aulas. Os encontros ocorrerão em três quartas-feiras consecutivas -28 de novembro, 5 e 12 de dezembro, das 19h às 22h.

Sempre antes do início das discussões, um capítulo da série será exibido. Nesta temporada serão discutidos os episódios da terceira temporada sobre Adam Smith, Camus e Hannah Arendt.

As inscrições podem ser feitas pelo site casadosaber.com.br/sp/. O curso, no valor de 3 x de R$ 185, pode ser feito presencialmente na Casa do Saber de São Paulo (rua Dr. Mario Ferraz, 414, Jardim Paulistano) ou pela internet, no site da instituição.