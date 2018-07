Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba

A industrialização obriga as empresas do ramo a calcularem seus custos e colocarem esses custos nos seus produtos, ou seja, quando temos a produção de alguns produtos pela indústria, o valor de venda desses produtos deve ser calculado a partir dos custos de produção.

O Custeio por Absorção vem de encontro a apuração dos custos de produção. Ele permite que todos os custos de produção sejam inseridos no custo dos produtos, mesmo que esses produtos venham a compor primeiramente os estoques de produtos acabados para, posteriormente, serem vendidos. Dessa maneira, após o processo industrial ser terminado, o produto que já está pronto é ativado, ou seja, fica disponível para venda com seus custos de produção.

O Custeio por Absorção engloba todos os custos de produção, ou seja, os custos diretos como as matérias primas, que são alocadas diretamente aos produtos, como também os custos indiretos, como o aluguel da fábrica, que não pode ser colocado diretamente ao produto se a indústria fabricar vários produtos. Dessa maneira, o custo indireto deve sofrer o que chama-se de rateio de produção, onde o custo, por exemplo, do aluguel será alocado aos produtos por meio de um artificio que, muitas vezes, é considerado injusto, pois é determinado de acordo com o que o administrador da produção entende ser o ideal.

O Custeio por Absorção é o único método de custeio aceito pela legislação brasileira, mesmo que a empresa utilize outros métodos de custeamento dos seus produtos para fins gerenciais, deverá utilizar o Custeio por Absorção para fins fiscais.

