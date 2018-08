CVM edita norma para regular ofertas de condo-hotel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) divulgou nesta segunda-feira (27) novas regras para as operações conhecidas como "condo-hotel", em que o investidor pode comprar cotas de um empreendimento imobiliário hoteleiro.

A partir de agora, as ofertas precisarão ser registradas previamente na CVM. A autarquia também determinou que seja definido um cronograma para a realização da distribuição, com datas para início e encerramento.

O conteúdo do prospecto dessas operações deverá ser aprimorado e conter, por exemplo, o estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento hoteleiro.

Quem compra os condo-hoteis, na verdade, está financiando a construção de um hotel baseado na incorporação imobiliária e corre o risco de o empreendimento ter sucesso de ocupação ou não. Essas ofertas viveram um boom, em particular no Rio de Janeiro, antes das Olimpíadas e Copa do Mundo.

A CVM determinou que as incorporadoras terão de fiscalizar a atuação das corretoras de imóveis durante a venda dessa aplicação -não são permitidos, por exemplo, promessas de rentabilidade futura. A CVM não vai aprovar previamente o material publicitário usado na oferta, que deve ser em tom comedido e alertar o investidor para os riscos da aplicação.

A Instrução 602, editada nesta segunda, passa a regular essas ofertas e substitui a Deliberação 734.