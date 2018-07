D'Alessandro completa 10 anos no Inter nesta segunda; clube planeja homenagens

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador D'Alessandro, 37, completa, nesta segunda-feira (30), 10 anos vestindo a camisa do Internacional. O clube de Porto Alegre vai fazer uma série de homenagens ao argentino.

O jogador foi contratado pelo Inter no dia 30 de julho de 2008 e não saiu mais do clube.

Durante este tempo, atuo em campo em 411 partidas e balançou as redes 88 vezes. O argentino é o sexto atleta com mais participações na história do Inter. Foi capitão do time em vários momentos, inclusive na conquista da Libertadores de 2010.

Com contrato até 2019, o argentino já deu pistas que o Inter será o seu último clube antes de se aposentar dos gramados.

No jogo deste domingo, não vai jogar contra o Botafogo devido a uma suspensão, mas o Colorado vai fazer homenagens o jogador.