Daciolo agradece por jingle que o coloca como opositor dos Illuminati e da Ursal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência Cabo Daciolo (Patriota) compartilhou e agradeceu nesta quinta-feira (4) o jingle com seu perfil produzido pelo canal de futebol e humor "Barba, cabelo e bigode".

No vídeo, ilustrado com paisagens naturais, Daciolo é descrito como aquele que combate o mal, que tem os melhores memes e que vai combater a Ursal (União das Repúblicas Socialistas da América Latina), sigla fictícia que virou piada nas redes sociais após ser citada por ele no primeiro debate entre os presidenciáveis na TV.

O jingle destaca ainda o perfil religioso de Daciolo e vídeos que viralizaram nas redes.

"Candidato diferente, competente e capaz. Sempre girando contra o satanás. Sobe o monte só para jejuar, usando a lanterna de seu celular. Os Illuminati ele vai derrotar. A estátua da Havan ele quer derrubar", diz a letra.