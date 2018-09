Daciolo deixa monte no Rio após 21 dias em jejum

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidenciável Cabo Daciolo (Patriota) deixou o morro do Céu Aberto, em Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (25). Daciolo ficou 21 dias orando no monte, em jejum, descendo apenas para cumprir alguns compromissos.

O candidato foi para São Paulo, onde deve participar de debate promovido pela Folha de S.Paulo, UOL e SBT, nesta quarta (26).

Daciolo gravou um vídeo ao vivo no Facebook, de cerca de 30 minutos, antes de descer do morro.

"Que papo é esse de votar no menos pior? Deus não quer o menos pior, não. O teu Deus fala: 'olha, filho, é melhor você ser frio ou ser quente, o fato de você ser morno me dá vontade de te vomitar, crente'", disse.

Em seguida, questiona a legitimidade das pesquisas eleitorais. "Você está preocupado com os números que a Globo ou que qualquer pesquisa está mostrando? Isso é tudo mentira! Eles estão nos escondendo, estão preocupados. 'Quem é esse garoto que ousa desafiar a gente?'", afirmou.