Daciolo entra na Justiça para participar de debate na TV Globo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Cabo Daciolo (Patri) e seu partido pediram, em ação cautelar, ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para que participe do debate dos presidenciáveis promovido pela TV Globo nesta quinta-feira (4). O pedido foi feito no dia 2 de outubro e foi distribuído para o ministro Carlos Horbach, que ainda não tomou decisão.

A TV Globo decidiu não convidar Daciolo porque 4 dos 5 congressistas do seu partido foram eleitos pelo Patriota, um deles migrou para a legenda durante a janela partidária, no início do ano.

A janela partidária é um período de 30 dias, previsto em lei, em que deputados federais e estaduais podem mudar de partido sem a possibilidade de perder o mandato por infidelidade partidária.