Dados consolidados do desmatamento na Amazônia

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) informam que foi consolidada a medida da área de desmatamento na Amazônia Legal para o período de agosto de 2016 a julho de 2017, com 6.947 km² de desmatamento. Esse valor é aproximadamente 5% acima do que o estimado pelo Inpe em outubro de 2017, que foi de 6.624 km². O número representa uma redução de 12% com relação ao desmatamento verificado entre 2015 e 2016, apurado em 7.893 km². A mensuração foi realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) no âmbito do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes). Os dados estão disponíveis no site do Inpe.

Selo permite rastrear histórico do alimento na hora da compra

Será lançado o primeiro selo de rastreabilidade do mundo para o setor de alimentos. O Origin – criado pelo Grupo Bureau Veritas - disponibilizará aos consumidores informações de toda a cadeia de produção de um produto, do campo ao garfo. Os dados podem ser checados pelos consumidores no próprio momento da compra, no supermercado, por meio de um QR code, em que o histórico completo de cada produto é mostrado, auxiliando na escolha do que será colocado no carrinho. Toda a cadeia de valor das indústrias alimentícias também se beneficiam dessa solução, já que marcas e varejistas são capazes de controlar melhor as cadeias de suprimento, com maior visibilidade e gerenciamento em tempo real de recalls de produtos.

Tetra Pak desenvolverá canudos de papel para suas embalagens

A Tetra Pak está trabalhando para lançar canudos de papel adequados às suas embalagens cartonadas para porções individuais até o final deste ano, como parte de um amplo programa criado para solucionar a questão do descarte de canudos de plástico. Os canudos têm papel funcional nas embalagens para consumo individual, mas se não forem descartados adequadamente podem se tornar um problema que envolve os resíduos plásticos.

Estado e prefeitura vão aprimorar a gestão ambiental na capital

O Governo do Paraná e a Prefeitura de Curitiba firmaram nessa convênio para aprimorar a gestão ambiental na capital. O objetivo é melhorar a integração existente e os procedimentos já realizados no licenciamento, controle e fiscalização ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP).