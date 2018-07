Dagoberto volta ao Londrina com derrota, gol e expulsão por bate-boca

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por conta de uma lesão, Dagoberto não entrava em campo pelo Londrina havia três meses. Na noite desta quinta-feira (12), o atacante de 35 anos voltou a ser aproveitado no segundo tempo da partida contra o Avaí, no estádio do Café, pela 15ª rodada da Série B. E deu o que falar.

Dagoberto entrou aos 17min do segundo tempo já com o Avaí em vantagem por 2 a 0 –os dois gols foram marcados ainda na etapa inicial, por Rômulo e Fernando (contra).

O atacante colocou fogo na partida e, dez minutos após ir a campo, invadiu a área e sofreu pênalti, que ele mesmo cobrou para diminuir a partida para 2 a 1.

Porém, já nos minutos finais da partida, o experiente atacante perdeu a cabeça e acabou expulso. Irritado com a demora de Renato, do Avaí, para deixar o campo, Dagoberto começou uma discussão com o adversário e recebeu o vermelho do árbitro –assim como Renato.

Essa foi apenas a segunda partida de Dagoberto com a camisa do Londrina. Ele estreou pelo novo time no dia 14 de abril e inclusive fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Boa Esporte. Porém, deixou o campo com uma lesão na coxa e precisou de três meses de recuperação.

A derrota deixa o Londrina de Dagoberto na 13ª colocação da tabela, com 17 pontos. Porém, o time paranaense pode perder ainda mais posições ao final da rodada. Já o Avaí vai a 25 pontos e assume a vice-liderança da Série B.