Daisy Joshson é a finalista mais jovem na lista do Man Booker Prize

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Man Booker Prize anunciou nesta quinta-feira (20) a lista de livros selecionados para sua final. Entre eles, a britânica Daisy Johnson, 27, é a mais jovem a concorrer ao prêmio literário, considerado um dos principais do mundo, em que o vencedor recebe £50 mil (R$ 246 mil).

A obra de Johnson "Everything Under" foi descrita pelo jurí do prêmio como "uma variação moderna do 'Rei Édipo' de Sophocles", na qual "o mundo natural é evocado com uma sensibilidade sinistra".

Além dela, os britânicos Anna Burns, com "Milkman" e Robin Robertson, como "The Long Take".

Depois de dois autores americanos venceram as últimas edições do Man Booker, como resultado na mudança das regras do prêmio para permitir que livros de fora da comunidade britânica pudessem participar, dois autores dos Estados Unidos e um do Canadá chegaram à final neste ano: Richard Powers, com "Overstory"; Rachel Kushner, com "The Mars Room" e Esi Edugya, com "Washington Black".

O livro "Sabrina", história em quadrinhos de Nick Drnaso, selecionado para a semifinal, não foi para a final. A obra marcou a primeira vez que uma história em quadrinhos tinha sido selecionada para o prêmio.

Veja a lista completa de finalistas:

"Milkman", de Anna Burnes (Reino Unido)

"Washington Black", de Esi Edugyan (Canadá)

"Everything Under", de Daisy Johnson (Reino Unido)

"The Mars Room", de Rachel Kushner (EUA)

"The Overstory", de Richard Powers (EUA)

"The Long Take", de Robin Robertson (Reino Unido)