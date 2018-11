Dakota Johnson dá seu telefone para vítimas de abuso

Da redação

Dakota Johnson, famosa pela atuação em ‘Cinquenta Tons de Cinza’, participou do Global Citizen Festival em Nova York, nos Estados Unidos, no último sábado (29). Durante o evento, surpreendendo a todos, a atriz divulgou o número de seu celular (1-212-653-8806). O objetivo é entrar em contato com pessoas que foram vítimas de abuso ou assédio sexual. Dakota Johnson afirma que tem uma equipe especializada auxiliando no projeto e pronta para ouvir o relato das pessoas. “Este é meu número de telefone. Eu quero que vocês me liguem e contem suas histórias em uma mensagem de voz. Ou quero que me mandem uma mensagem no [email protected] e me contem o que você já passou como mulher ou menina”, disse.

Em Winnipeg



Paul McCartney faz ‘participação’ em fotos de casamento no Canadá

Já imaginou estar tirando fotos logo após a cerimônia de seu casamento e ter a presença ilustre de Paul McCartney? Foi isso o que ocorreu com Jen Roscoe e Steve Gregg no último sábado (29), em Winnipeg, Manitoba, no Canadá. O casal estava tirando fotos na orla quando viram um ciclista passar. “Ele veio na bicicleta... e desejou felicidades enquanto pedalava, e Steve disse: ‘Era o Paul McCartney!’”, contou Jen à CBS. McCartney e seus dois seguranças continuaram pedalando, mas acabaram chegando a uma rua sem saída - então eles voltaram e passaram novamente pelo casal. “Quando ele estava voltando, nós dissemos: ‘Ei, quer participar das fotos do nosso casamento?’ e ele foi gentil o suficiente para parar”, disse a noiva. O casal contou que tudo foi muito rápido, ele saiu em questão de minutos. O momento foi registrado pela fotógrafa do casal.

Luto



Charles Aznavour, de números superlativos, morre aos 94 anos

O cantor Charles Aznavour, de 94 anos, morreu ontem em Paris, de acordo com a mídia francesa.Nascido Shahnour Varinag Aznavourian em Paris, era filho pais armênios. Vendeu mais de 100 milhões de discos em 80 países. Uma pesquisa realizada em 1998 pelo canal de TV CNN e pela revista Time apontou Aznavour como “o cantor popular mais importante do século XX”, na frente de ícones como Elvis Presley, Bob Dylan e Frank Sinatra. Ele vendeu mais de 180 milhões de discos e escreveu 1.300 músicas em várias línguas. Em 2017, o cantor francês ganhou uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Sua estrela é a número 2.618 no famoso Hollywood Boulevard, em frente ao teatro histórico Pantages, em Los Angeles, cujos espetáculos são exclusivamente dedicados às comédias musicais. A Câmara de Comércio de Hollywood chegou a divulgar um comunicado afirmando estar orgulhosa em anunciar que Aznavour entra para a constelação.

Saúde



Ana Furtado fala sobre tratamento no ‘Mais Você’ e emociona Ana Maria

Ana Maria Braga chorou ao receber Ana Furtado na edição de ontem do ‘Mais Você’. A apresentadora do ‘É de Casa’ ainda faz tratamento, até dezembro, contra o câncer de mama. “É um choro de felicidade estar aqui com você, um agradecimento meu por também estar aqui, receber você e entendendo o que significa isso na cabeça de uma pessoa. Porque a gente é igual a todo mundo”, justificou Ana Maria, que também lutou contra um tumor cancerígeno. Este mês é conhecido como “Outubro Rosa”, de conscientização e luta contra o câncer de mama.

Cinema

Danny DeVito diz que nunca vai se aposentar

O ator Danny DeVito, de 73 anos, garante que jamais irá parar de trabalhar. “Eu não vou me aposentar. Atores não... os atores se aposentam? Talvez eles façam. Eu nunca ouvi falar de um ator se aposentando”, disse em entrevista à Associated Press. O veterano ator de Hollywood foi estrela praticamente de muitos filmes infantis dos anos 1980 e 1990, entre eles “Space Jam” e “Matilda”. O ator também conta que adorava assistir animações quando era pequeno, como “Tom e Jerry” e todos os filmes da Warner Bros e desenhos da Disney. DeVito disse que gosta de proporcionar prazer ao público jovem. “Fiz meia dúzia de filmes de animação. Principalmente filmes infantis. Eu gosto de dar às crianças um bom tempo e uma boa tarde no cinema”, ressaltou.

Níver do dia

Sting

Músico britânico

67 anos