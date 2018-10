Damião tem lesão diagnosticada e pode desfalcar Inter contra o São Paulo

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Leandro Damião está fora de atividades pelos próximos dez dias. O centroavante do Internacional teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita e desfalca o time contra o Sport nesta sexta-feira (5).

O tempo afastado ainda torna o jogador dúvida para partida contra o São Paulo na rodada seguinte, dia 14.

Os paulistas são adversários diretos pelo topo da tabela. Atualmente o Inter é segundo colocado com 53 pontos e o São Paulo está em terceiro com 52. O Palmeiras, que tem a mesma pontuação dos colorados, lidera a classificação graças ao saldo de gols.

Damião já deixou a partida contra o Vitória, no último domingo (30), por conta de dores no adutor da coxa direita. Foi avaliado e realizou exames na reapresentação dos jogadores e o diagnóstico veio nesta terça-feira (2).

Sem ele, Jonatan Alvez tem nova oportunidade de começar jogando. O uruguaio foi quem entrou sempre que Damião esteve ausente.

Uma possibilidade menos provável é o deslocamento de Pottker para o comando de ataque e Rossi entrando no time. Por alguns minutos da partida com o Vitória, também, foi Nico López quem esteve mais próximo do gol adversário.