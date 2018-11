Damião tem lesão na coxa e desfalca Inter contra o Fluminense

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Leandro Damião está fora do jogo entre Internacional e Fluminense, pela 37ª rodada do Brasileirão. O centroavante colorado teve confirmada, nesta sexta-feira (23), lesão na coxa direita. O problema deixa em dúvida a presença do jogador também no duelo com o Paraná, na última partida do ano.

De acordo com informe do Inter, Damião tem lesão na coxa esquerda. Ele será reavaliado ao longo da próxima semana para saber se pode jogar diante do Paraná.

Damião foi um dos personagens do jogo contra o Atlético-MG, na última quarta-feira. O centroavante perdeu gol incrível quando a partida estava empatada e depois assistiu os visitantes marcarem de novo. Com o placar de 2 a 1, o Inter perdeu a invencibilidade em casa e a chance de seguir na briga pelo título.

Sem o camisa 9, o Internacional tem Jonatan Alvez e William Pottker como alternativas. Pottker foi liberado pelos médicos após sentir desconforto muscular e voltou a treinar com bola. Alvez ficou bem abaixo na disputa com Damião pelo desempenho recente.

A escalação já teria mudanças. Rodrigo Moledo, que cumpriu suspensão pela expulsão nos minutos finais da partida com o Botafogo, volta ao time. Wellington Silva também está liberado após lever vermelho na mesma partida, porém fica fora por acordo de cavalheiros com o Fluminense.

Rodrigo Dourado, que voltou a sentir dores no pé direito e ainda sofreu corte na altura do tornozelo contra o Atlético-MG, treinou normalmente e deve ser liberado pelos médicos.

O provável Inter contra o Fluminense: Marcelo Lomba; Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Nico López e D'Alessandro; Willian Pottker (J. Alvez).

Internacional e Fluminense se enfrentam no domingo, às 19h (Brasília), em Porto Alegre.