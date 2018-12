Dança dos Famosos terá Dani Calabresa, Leo Jaime e a elogiada Erika Januza na final

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na semifinal da Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão (Globo), que aconteceu neste domingo (2), Dani Calabresa, Erika Januza e Leo Jaime saíram vencedores. O trio vai disputar a final marcada para o dia 16 de dezembro.

O samba foi o ritmo que consagrou os vencedores. Deixaram a competição Carol Castro, Joaquim Lopes e Cris Vianna.

Durante a prova, a atriz Erika Januza foi uma das mais elogiadas pelo júri técnico. "A Erika tem samba no corpo, samba no sangue, samba na alma. Teve ousadia até o final, não desistiu e não esmoreceu!", disse Ana Botafogo.

Na última apresentação, dedicada à salsa, Leo Jaime foi o destaque entre as apresentações. "Eu fiquei impressionado. É maravilhoso a gente poder sentir o que ele faz com esse corpo dele que não é um corpo para dança. Mas ele supera isso de uma maneira fantástica. Esse casal me emocionou", afirmou o bailarino Marcio Rongetti, que fez parte do júri técnico.