Dani Calabresa, Pâmela Tomé e Erika Januza estão na semifinal da 'Dança dos Famosos'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quadro "Dança dos Famosos", do Domingão do Faustão (Globo), definiu as três primeiras semifinalistas do time feminino. As atrizes Dani Calabresa, Pâmela Tomé e Erika Januza foram classificadas, apos disputa realizada nesse domingo (21).

O country foi o ritmo da disputa. As atrizes Bia Arantes e Deborah Evelyn se juntam à apresentadora Mariana Ferrão na repescagem, que acontece no dia 4 de novembro.

O juri artístico foi formado pela atriz Isabella Santoni, pela cantora Simone (que faz dupla com Simaria) e o diretor Dennis Carvalho. O juri técnico foi formado pelos coreógrafos Caio Nunes e Claudia Mota.

A repescagem do grupo masculino também já está formada. Fazem parte dessa disputa os atores Fiuk, Anderson Tomazini e Sérgio Malheiros.