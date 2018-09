Dani Calabresa passa por cirurgia e será avaliada para voltar à Dança dos Famosos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comediante Dani Calabresa, 36, pode desfalcar o programa Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão (Globo), no próximo domingo (23) após passar por uma cirurgia para a retirada de pedra dos rins.

O procedimento foi realizado nesta segunda-feira (17) e ocorreu sem complicações. A atriz, no entanto, passará por uma avaliação médica para saber se retornará aos ensaios e ao programa neste final de semana, quando apresentaria o funk.

Segundo o site Gshow, Dani entrou em contato com a produção do programa e afirmou estar "rezando para poder ensaiar e me apresentar no domingo". Em sua conta no Instagram, ela também pediu que os fãs rezem para que ela se recupere logo.

HEMATOMAS

No fim de agosto, quando ainda ensaiava para sua estreia no programa, Dani chegou a dizer que estava cheia de hematomas, mas muito feliz. "E eu dancei! Eu rodei, fiz coreografia com muito giro, num pé só! Isso já foi o maior desafio e um prêmio no meu coração", afirmou na ocasião.

A comediante tem como parceiro o atual campeão da competição, Reginaldo Sama, o que não a deixa muito confiante de que conseguirá o feito neste ano. "É bom que ele já tenha uma vitória, já está mais aquietado. Deram a comediante para ele por isso. Já está bom, já tem uma medalha", brinca.

Dani, que se diz desastrada e nada fã de saltos, recebe convites para participar do quadro desde 2015, após chegar à Globo, mas afirma que resistiu bastante antes de aceitá-lo. "Eu disse no ano passado: 'Sou muito sedentária, não me chama mais, preciso malhar um pouco', mas o ano passou muito rápido".

Asmática, a comediante diz não ter quase nenhuma experiência com dança, tendo praticado balé, aos cinco ano, e dança do ventre, aos 17. Apesar disso, adora funk, forró e axé. Adoraria aprender a dançar salsa, mas não está confiante de que chegará ao ritmo, normalmente deixado para o final da temporada.

No ano passado, a vencedora foi a atriz Maria Joana. O jogador de futebol holandês Clarence Seedorf, 42, chegou a ser cogitado para participar do programa deste ano, mas teria cobrado um milhão de euros (cerca de R$ 4,3 milhões) pela participação.