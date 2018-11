Daniel Alves confia em sacrifício de Neymar contra o Liverpool

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na visão de Daniel Alves, a presença de Neymar na partida decisiva da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, é certa. O lateral comentou sobre a lesão no adutor direito do camisa 10 e a sensação vivida no Paris Saint-Germain.

"Acredito que mesmo não estando 100% ele vai querer jogar. Sabe da necessidade do jogo e da importância que tem dentro da equipe. Quando ele está a equipe é outra, temos a sensação que coisas vão suceder dentro do jogo", destacou Daniel Alves após a vitória do PSG sobre o Toulouse por 1 a 0, pelo Campeonato Francês.

"Acredito que se tiver que fazer o sacrifício, ele vai fazer. Uma das coisas que se destaca nele e aprendi com ele é que pela equipe não há corpo mole na hora de ir para o figth. Tenho certeza que senão estiver 100% com 80% é suficiente", complementou.

Além de destacar Neymar, o lateral brasileiro falou forte sobre o significado pessoal do duelo contra o Liverpool.

"Chegou a hora de escrever a minha história no clube. Começar a escrever. Esse é jogo grande, e que marca grandes jogadores. É o tipo de jogo que quero jogar até com uma perna só", disse.

VOLTA AOS GRAMADOS

Daniel Alves ficou pouco mais de 6 meses longe do campo em reabilitação de lesão no joelho direito. O retorno aconteceu neste sábado diante do Toulouse.

"O momento mais difícil para mim foi o começo. Mas vocês sabem que eu não vendo drama, encaro as coisas de frente, e assim segui. Estou muito feliz de retornar, mas agora quero mais. So dependo do treinador (Tuchel) para jogar contra o Liverpool", destacou.