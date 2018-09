Daniel Alves volta a treinar no PSG quatro meses após lesão no joelho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniel Alves voltou a treinar em campo quatro meses depois de sofrer uma lesão no joelho que o tirou da Copa do Mundo. O lateral postou um vídeo no Instagram em que aparece fazendo atividades físicas ao lado do fisioterapeuta do PSG, Bruno Mazziotti.

“Estou falando que o título mais importante está chegando”, escreveu Daniel Alves no Instagram.

Apesar do retorno aos gramados, o brasileiro ainda não voltou a treinar com bola.

Daniel Alves rompeu o ligamento do joelho esquerdo em maio, na final da Copa da França. O lateral precisou ser operado e não pôde defender a seleção brasileira na Copa da Rússia. Danilo e Fagner foram os escolhidos por Tite para a posição.