Daniel Ishii e Laura Caetano são campeões  do 29o Aberto do Estado do Paraná

o carioca Daniel Ishii conquistou o título do 29º Aberto do Estado do Paraná com o resultado no domingo de -4. A final foi emocionante. Para ser o campeão, Ishii precisou ultrapassar os dois líderes – do primeiro e do segundo dia – Lucas Park e Homero de Toledo, respectivamente. Outro a se destacar no último dia foi Herik Machado. Tricampeão do torneio, o gaúcho fez um jogo de recuperação incrível e saiu da 10ª posição no sábado para chegar ao vice campeonato, com -6. Entre as mulheres, a brasiliense Laura Helena Caetano foi a grande campeã, com -1 no domingo. Laura manteve um bom nível de jogo de ponta a ponta e liderou nos três dias, sendo a única mulher a completar uma volta abaixo do par. O vice ficou com a paulista Lauren Grinberg, que com 239 gross, ultrapassou Maria Emília na terceira volta. Na categoria M1 – O título ficou para Homero de Toledo que realizou 206 net, o segundo lugar ficou para o golfista, Pedro Henrique dos Santos, com 208. Já o terceiro lugar ficou para Gabriel Abujamra com 211 net

Na categoria M2 – O primeiro lugar ficou para Luiz Guilherme Pereira com 143 net, em segundo ficou Milton Watanabe, com 144, e em terceiro Lino Inoue com 147 net.

Na categoria M3 – O campeão desta categoria foi Pedro Rebel, com 129 net, seguido do presidente do clube, Wladimir Simone, com 140 e Clovis do Valle com 145 net.

Na categoria F1 – A campeã foi Maria Emília Gomes Pereira, com 220 net, seguida de Maria Cristina de Almeida Bueno, com 221, em terceiro ficou Adriana Melo com 224 net.

O torneio conta com o apoio dos patrocinadores oficiais da FPCG: Poliservice, Weiku do Brasil, Carrér, Kapersul, 10 Pastéis, E-tourism, Águas Sferriê e Otello. E o patrocínio governamental das seguintes empresas: Mili, Condor, Consórcio Servopa e Bree, através da Lei de Incentivo ao Esporte.



SEGUNDA ETAPA CIRCUITO 30+

No dia 30 de junho, a Federação Paranaense e Catarinense de Golfe realiza a segunda etapa do Circuito 30+ que é exclusivo para homens acima de 30 anos. A disputa acontece nas categorias Pré Sênior, Sênior e Super Sênior, no Ponta Grossa Golf Clube, com shot gun às 09 horas. A modalidade será Stroke Play, em 18 buracos, para todas as categorias. A programação social terá almoço de confraternização e logo após os jogos haverá entrega das premiações. As inscrições deverão ser realizadas através da ficha online, diretamente na secretaria do clube ou por e-mail [email protected] O valor é de R$ 120,00, a data limite para inscrever-se é até dia 29 de junho, às 12h.

A FPCG disponibilizará um ônibus para o Circuito, se houver interesse de no mínimo 15 pessoas. O valor será de R$50,00 por jogador, ida e volta. Os interessados deverão enviar nome completo e RG para o e-mail do Adriano: [email protected] ou via whats para (41) 99685-3749.

Este torneio conta com patrocínio das seguintes empresas: Nova Castro, Poliservice, Weiku do Brasil, Carrér, Kapersul, 10 Pastéis, E-tourism, Águas Sferriê e Otello.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA TORNEIO BENEFICENTE IMIN 110

12 de junho de 2018

O Torneio IMIN 110 é um dos maiores torneios beneficentes do país e está marcado para o próximo dia 08 de julho, no Alphaville Graciosa Clube. A modalidade será Stroke Play, em 18 buracos, com shot gun às 08:30h.

As inscrições estão abertas a partir desta terça-feira, dia 12. Foram disponibilizadas 110 vagas, que deverão ser preenchidas através da secretaria do clube, pelo telefone 3551-1389. O valor é de R$120,00.

As entidades beneficiadas são: Lar Santa Mãe Junshin, Asilo São Vicente de Paulo e APACN. Os patrocinadores do torneio são: Condor, Denso, Quimilaus, Bom Transporte Logística, Doc Center, Naturalle e Ovos Agro.



INSCREVA-SE PARA A 2ª ETAPA CIRCUITO BEST GOLF – CLUBE CURITIBANO

6 de junho de 2018

O Clube Curitibano sediará a segunda etapa do Circuito Best Golf no próximo dia 28 de junho, o torneio é considerado um dos maiores circuitos femininos do país, pois reúne durante as etapas mulheres de vários clubes do Paraná e de Santa Catarina. O shot gun está marcado para às 10 horas da quinta-feira.

As inscrições deverão ser feitas diretamente com a secretaria da Sede de Golfe. O valor da inscrição é R$ 130,00.

A equipe vencedora da primeira etapa foi a do Graciosa Country Club.

O Circuito é disputado em quatro etapas, sendo em cada uma, jogados 18 buracos. A modalidade é Stroke Play para todas as categorias. Confira a agenda completa:

2ª Etapa: 28/06 – Clube Curitibano;

3ª Etapa: 27/09 – Alphaville Graciosa Clube;

4ª Etapa: 25/10 – Graciosa Country Club.