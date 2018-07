Daniel Migliavacca lança ‘Alma Lúdica’

Da redação

O compositor e bandolinista Daniel Migliavacca lança seu quinto CD, ‘Alma Lúdica’, neste sábado (14), pelas plataformas digitais e em show no Carmina Bistrô, às 21 horas, em Curitiba. A apresentação será com o Daniel Migliavacca Quarteto, composto pelos músicos que gravaram o álbum com Daniel, como Glauco Solter (baixo), Gustavo Moro (violão 7 cordas) e Luis Rolim (bateria). O CD, composto por dez faixas, tem seu repertório composto por oito músicas autorais inéditas.

Ainda há regravações de “Novos Amigos” (Alessandro Kramer e Glauco Solter) e “Aquela Valsa” (Hermeto Pascoal). Os arranjos são de Daniel Migliavacca, exceto “Novos Amigos”, adaptação do arranjo original de Glauco Solter. O álbum conta com participações especialíssimas, como do lendário trombonista Raul de Souza, e do saxofonista Eduardo Neves, em duas faixas que integram uma suíte de quatro sambas composta por Daniel. “Alma Lúdica” conta ainda com Alessandro Kramer no acordeom, em “Novos Amigos”, além de Marcel Powell na valsa “Contínua” e Caíto Marcondes, em “Samba Latino”.

“Alma Lúdica” apresenta uma mistura de influências do bandolinista, tendo o choro como o principal universo estético e não apenas como gênero. Neste quinto trabalho, Daniel Migliavacca traz para o bandolim diversas vertentes, aliadas à tradição brasileiríssima do instrumento. Aos 33 anos, Daniel atua como solista, arranjador, compositor, acompanhador, diretor e produtor musical, passando pela música brasileira, jazz, música erudita e contemporânea.

SERVIÇO DO SHOW

Lançamento CD “Alma Lúdica”, com Daniel Migliavacca

Onde: Carmina Bistrô (Rua Conselheiro Carrão, 336 – Juvevê)

Quando: Sábado (14), às 20 horas

Quanto: Couvert a R$ 10 e Jantar a R$ 59 (buffet de sopas com entradinhas e rolha de vinho liberada)