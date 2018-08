Daniel Rangel, o Alex, de 'Malhação', diz que tenta driblar título de galã

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniel Rangel, 22, está no ar como Alex, o mocinho de "Malhação: Vidas Brasileiras" (Globo). Mas, para ele, acertar a postura humana e doce de seu personagem é tão desafiadora quanto o jeito rebelde de Dom Miguel, seu último personagem em "Novo Mundo" (Globo, 2017).

"É muito legal fazer personagens tão diferentes em tão pouco tempo. É difícil fazer esse mocinho ser de verdade, porque não adianta a gente ter uma ideia de personagem utópico que nunca erra. O Alex não é esse cara."

Na novela, Alex namorou Pérola (Rayssa Bratillieri) no começo da trama e se apaixonou por Maria Alice (Alice Milagres), com quem escolheu ficar após se envolver no triângulo. Alex constantemente arranca suspiro de novas personagens e o ator se tornou o galã da temporada -título esse que evita.

"É um lugar que as pessoas nos colocam e a gente vai driblando, para também não cair só nesse rótulo de galã e mocinho", afirma. Para ele, seu personagem passa por questões complicadas, como a vida com pais separados e o início da vida amorosa.

Nas últimas semanas, o personagem passou por apuros ao ser pego com drogas que, na verdade, pertenciam a uma amiga. Nesta semana, Alex está preocupado com a mãe, entristecida com a situação de seu companheiro, que é alcoólatra. Além disso, existe também sua relação com Maria Alice, uma montanha-russa de sentimentos.

"Alex tem 15 anos e a gente tem que colocar isso em questão. Ele cresceu naquela família de comercial de margarina, com o pai e a mãe felizes, com a irmã gêmea e a irmãzinha pequena. Porém, as coisas desandaram tanto no lado amoroso quanto na família. Ele viu tudo se tornar uma bagunça."

Rangel também reforça que, em cenas mais dramáticas, aprende muito com seus companheiros de elenco mais experientes, como Camila Morgado, que interpreta sua mãe, Gabriela, e Carmo Dalla Vecchia, que vive Rafael, namorado de Gabriela.

"A experiência está sendo maravilhosa. Tenho a sorte de contracenar com grandes atores, com quem sempre quis trabalhar e já era muito fã, aprendo a cada dia, com cada cena."