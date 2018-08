Daniela Albuquerque deixa posto de rainha da bateria na Acadêmicos do Tucuruvi após dois anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi anunciou neste sábado (25) que Cintia Mello será a nova rainha da bateria.

A professora de dança, que é bailarina no Programa do Ratinho, já estava na escola há cerca de quatro anos e ocupava o posto de Musa até então. Agora, toma a posição ocupada nos dois últimos carnavais pela apresentadora da RedeTV Daniela Albuquerque.

Na próxima véspera de feriado, 6 de setembro, Cintia será coroada como a nova rainha de bateria durante a festa de lançamento do samba de enredo do carnaval 2019.

"Plantei o máximo de coisas boas possíveis e este ano o momento chegou. Vamos conhecer o nosso hino para o carnaval 2019 e festejar esta minha fase tão aguardada", postou Cintia em suas redes sociais.

Cintia desfilará no Sambódromo do Anhembi na sexta-feira de carnaval, 1º de março de 2019, junto ao enredo "Liberdade - O canto retumbante de um povo heroico", a ser desenvolvido por Dione Leite.

Ela também já foi a 1ª Princesa do Carnaval da cidade de São Paulo, em 2012, e a grande campeã no concurso 'Musa do Caldeirão do Huck', realizado por Luciano Huck na Rede Globo, no carnaval de 2013.