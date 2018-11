Daniela Albuquerque diz nunca ter sido falsa com Faa Morena

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniela Albuquerque, 36, usou suas redes sociais para comemorar os 14 anos que conheceu seu marido, Amilcare Dallevo. Ela compartilhou uma homenagem ao companheiro, com quem é casada desde 2006.

Ela lembra o dia que o viu pela primeira vez e relata que ambos conversaram por horas a fio. "Acredito que naquele momento o destino foi certeiro [...] Do almoço no mesmo dia veio o convite para jantar. Como pode?", escreveu ela.

No texto ela também agradece o carinho dos filhos do presidente da Rede TV!, que a conheceram apenas dez dias depois de ela ter encontrado com Amilcare. "O Neto já então colocou forró no carro para eu ouvir, sabendo que esse tipo de música fazia parte da minha origem [...] De lá para cá eu entrei na sua vida e você na minha."

Ela também conta que o marido foi o primeiro da relação a dizer 'eu te amo'. "Eu demorei um pouco mais, foram uns seis meses", disse. Depois que começaram a namorar, segundo ela, só dormiram separados cinco noites.

Outro assunto abordado por ela foi a relação com Faa Morena, a ex de Amilcare. "Sou muito grata por ter a nossa família assim tão unida. As pessoas me falam isso sempre: 'Nossa, você é amiga da ex dele, a Faa Morena?' Eu falo sempre: 'Claro sou sim', e não é falsidade."

Segundo Albuquerque, suas filhas, Antonella, 3, e Alice, 6, adoram Faa Morena assim como ela ama os filhos do marido com a ex mulher. "Ela é uma mulher de muito caráter, no que somos muito parecidas nessa questão. Além disso, somos muito unidos [...] Acho que deu certo porque nunca destrui o lar deles e nem de ninguém."