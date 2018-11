Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, defende o pai nas redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniela Beyruti, 42, filha mais velha do casamento de Silvio Santos com Íris Abravanel, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (14) para defender o pai frente às polêmicas. No sábado (10), durante o Teleton, o apresentador disse para Claudia Leitte que não poderia abraçá-la se não ficaria excitado.

Em seu Instagram, Daniela compartilhou uma série de fotos em que Silvio aparece com os netos, com as filhas e com a esposa. "Tenho escutado tanto absurdo esses dias. Me pergunto: Será que um homem íntegro, trabalhador, super pai, avô, bisavô, bom marido, colega de trabalho, comunicador de décadas e pessoa que sempre semeou o bem, assediaria mesmo uma mulher na frente de sua esposa e filhas ou estaria fazendo seu trabalho de apresentador brincando no palco com uma outra artista?", escreveu ela na legenda.

"Saudades da TV de antigamente. Onde existia muita brincadeira e pouco constrangimento", completou, afirmando se tratar do "desabafo de uma filha". Ela também compartilhou imagens antigas do pai, apresentando programas antigos da emissora e em momentos de descontração no palco.

Depois, publicou uma série de fotos de Silvio ao lado de Íris. "Orgulho de quem ele é e de tudo que ele fez! Dos valores que ele tem", escreveu ela.

Em suas redes sociais nesta segunda-feira (12), a cantora Cláudia Leitte, 38, se manifestou sobre os comentários de Silvio Santos durante sua apresentação no Teleton, no último sábado (10). Ela disse ter se sentido constrangida e enfatizou que, em situações de machismo, as mulheres nunca são culpadas.

"Quando passamos por episódios assim vemos em exemplificação o que acontece com muitas mulheres, todos os dias, em muitos lugares. Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo", afirma ela. "A provocação vem disfarçada de piada e as pessoas riem, porque acostumaram-se, parece normal!"

Durante o Teleton, exibido no sábado (11), Silvio Santos disse que não abraçaria a cantora, que usava um vestido rosa. "Esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não gosto de ficar excitado", disse o apresentador.

OUTROS CASOS

Essa não é a primeira vez que Silvio Santos se envolve em uma polêmica com comentários machistas. Em Julho deste ano, Silvio comentou em seu programa um vídeo em que a apresentadora Fernanda Lima aparecia. "Com essas pernas finas e essa cara de gripe, ela não teria nem amor nem sexo", afirmou.