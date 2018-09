Danilo Avelar projeta embalo do Corinthians após 1ª vitória com Jair

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Danilo Avelar foi o autor do gol da vitória, de virada, do Corinthians por 2 a 1 contra o Sport, neste domingo (16), na Arena Corinthians.

A equipe alvinegra saiu atrás do placar, mas Jadson empatou, e o lateral deu números finais ao jogo. Agora, ele quer que o time alvinegro embale depois de marcar o primeiro gol com a camisa do clube.

"Primeiro, eu tenho de defender, mas hoje fiz um gol que eu tanto esperava. Feliz pela atuação da equipe. Com muita garra, estamos conseguindo sair dessa situação", disse.

"Daqui para frente, só alegria. Pensamos jogo após jogo, o apoio da torcida é fundamental, em casa conseguimos nos impor. Vamos aproveitar essa sequência aqui para conseguir mais vitórias", acrescentou.

Esta foi a primeira vitória do Corinthians com Jair Ventura. A equipe soma 33 pontos e é a oitava colocada, nove pontos atrás do Atlético-MG, que é o primeiro no G-6, e seis à frente do primeiro time fora da zona de rebaixamento.