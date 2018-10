Danilo quer renovar com o Corinthians, e comissão técnica estuda o caso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O futuro de Danilo no Corinthians ainda está indefinido. Segundo apurou a reportagem, o veterano, de 39 anos, pretende atuar por mais duas temporadas, e a sua preferência é por permanecer no time alvinegro. No entanto, os representantes do jogador ainda não foram procurados para discutir a renovação do vínculo, que vence em dezembro de 2018.

O clube faz questão de deixar claro o respeito pelo experiente jogador, mas espera a análise da comissão técnica para saber qual caminho tomar. Caso a sinalização seja positiva, o departamento de futebol vai agir para tentar acertar a ampliação do acordo. Desta maneira, a conversa com os representantes de Danilo deve acontecer nas próximas semanas.

Multicampeão pelo Corinthians, o meia assinou a última renovação com o clube no fim do ano passado, dias depois de a equipe alvinegra garantir o título do Campeonato Brasileiro. Desta vez, segundo pessoas ligadas ao jogador, ele tem o desejo de acertar mais uma vez com o Corinthians, mas pode procurar outro time caso não exista o interesse da diretoria.

Danilo é visto como uma peça importante dentro do elenco. Além de transmitir experiência aos mais jovens, é considerado um jogador decisivo. Nos últimos dias, ele chegou a treinar entre os titulares —em parte da atividade desta quinta-feira (25), porém, Emerson Sheik pegou a vaga na equipe principal. Aos 40 anos, o também veterano atacante, aliás, já anunciou que vai pendurar as chuteiras no fim deste ano.

Na temporada passada, Danilo pouco atuou. Em agosto de 2016, o meia sofreu fraturas na tíbia e na fíbula da perna direita. Ele voltou às atividades em abril, mas ainda teve de superar lesões musculares na retomada. Assim, o primeiro jogo dele só aconteceu em novembro, quando o Corinthians venceu o Fluminense e decidiu o Brasileirão. Na ocasião, Danilo se tornou o jogador mais velho a atuar pelo clube —Sheik, que é nove meses mais velho, superou a marca nesta temporada.

Danilo soma 348 jogos pelo Corinthians, com 33 gols marcados. Neste ano, ele voltou a mostrar o seu poder de decisão ao converter pênaltis nas disputas contra São Paulo, na semifinal, e Palmeiras, na final, respectivamente, do Campeonato Paulista.

Com a possibilidade de Danilo entrar em campo, o Corinthians joga neste sábado (27), em casa, contra o Bahia. Em um momento delicado no Brasileiro, a equipe ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação, e ainda tenta afastar o fantasma do rebaixamento.