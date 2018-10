Danilo vê 'diferencial negativo' para Argentina sem Messi e cita motivação

Folhapress

JEDDAH, ARÁBIA SAUDITA (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo diante de um eterno rival e sem falar em favoritismo, a seleção brasileira terá certa vantagem no confronto contra a Argentina na próxima terça-feira (16), em Jeddah (Arábia Saudita). Tudo por conta da ausência de Lionel Messi.

Titular para o amistoso desta semana, o lateral Danilo comentou a perda do adversário e citou a motivação mesmo contra uma Argentina desfalcada de sua principal estrela.

"Se o Messi não está jogando, é um diferencial negativo para eles. Ele tem uma qualidade inigualável. É claro que a motivação contra ele está nas alturas, é preciso estar concentrado o tempo todo para enfrentá-lo. Mas temos que deixar isso de lado e pensar que é a Argentina", comentou o jogador do Manchester City.

De volta à equipe após ser poupado na vitória contra a Argentina, o zagueiro Miranda também falou sobre a rivalidade no clássico sul-americano, mesmo longe do continente.

"Todo jogo contra a Argentina é diferente, tem dimensão muito grande, e sabemos o que envolve esse jogo. Nossa Seleção se preparou bem, esperamos fazer um grande jogo e a vitória", frisou.

Após duelos contra Estados Unidos, El Salvador e Arábia Saudita, este será o primeiro duelo do Brasil contra uma equipe de maior tradição após a Copa do Mundo da Rússia. Em novembro, a seleção de Tite ainda terá mais dois compromissos –amistoso contra Uruguai e outro com adversário a ser definido– para fechar a temporada 2018.