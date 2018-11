Datafolha divulga pesquisa presidencial nesta quinta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Será divulgada pela Folha de S.Paulo na noite desta quinta-feira (4) a penúltima pesquisa presidencial do Datafolha antes das eleições do próximo domingo (7). A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-2581/2018.

O Datafolha entrevistou 10.178 eleitores. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e TV Globo.

A pesquisa Datafolha mais recente, divulgada na última terça-feira (2), mostrou que o deputado Jair Bolsonaro (PSL) alcançou 32% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT), com 21%.

Foco de manifestações que levaram milhares de opositores e admiradores às ruas das principais cidades no fim de semana, Bolsonaro ganhou quatro pontos percentuais desde a semana passada, segundo o instituto.

Haddad, que vinha crescendo desde seu lançamento como substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida eleitoral, apareceu estagnado pela primeira vez. Ele tinha 22% no levantamento anterior e oscilou para 21%.

Ciro Gomes (PDT), que disputava o campo da esquerda com os petistas desde o início do ano, se manteve com 11%, empatado com Geraldo Alckmin (PSDB), que oscilou de 10% para 9%.

Marina Silva (Rede), que em agosto disputava o segundo lugar da corrida com Ciro, despencou desde então. Da semana passada para cá, ela oscilou de 5% para 4%, segundo o Datafolha.

A pesquisa divulgada na última terça, com 3.240 eleitores em 225 municípios brasileiros, foi realizada no dia 2 de outubro de 2018. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Levantamento registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-03147/2018. O contratante da pesquisa foi a Folha de S.Paulo.