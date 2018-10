Datas e promoções ajudam shoppings a venderem mais  

Da Redação Bem Paraná

Uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) revela que os shoppings estão otimistas em relação às vendas para o Dia das Crianças e esperam uma alta de 5%, em relação ao mesmo período do ano passado. A recuperação nas vendas vem desde o meio do ano. O setor fechou o mês de agosto com alta de 8,6% no comparativo anual, impulsionado pelo Dia dos Pais e por liquidações, avançando em relação a julho, que cresceu 1,1%.

No acumulado do ano, de janeiro a agosto, as vendas somam alta de 3,83%, em comparação ao mesmo período do ano passado. E, apesar das incertezas no ambiente político do país, a curto prazo, o setor está otimista, visto as importantes datas do varejo que se aproximam.

“Estamos a um mês da Black Friday e a dois meses do Natal, importantes datas de movimentação do comércio. O setor tem acumulado um desempenho de crescimento em torno de 4%, o que nos deixa otimistas e confiantes em fechar dentro do previsto, com alta entre 5% e 6%”, afirma Glauco Humai, presidente da Abrasce.

Temporários

Segundo pesquisa da Abrasce, os shoppings brasileiros têm expectativa de crescimento de 5% de contratações temporárias em 2018, em comparação a 2017, e o segmento de vestuário é o que disponibilizará maior número de vagas. A expectativa é que, a partir da primeira quinzena de novembro, os shoppings já comecem a perceber essa movimentação dos clientes.