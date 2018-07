Datena diz que irmão de Anitta a proibiu de cantar nova música na Band

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Luiz Datena explicou a saia justa ocorrida com a cantora Anitta e afirmou que o irmão foi quem a proibiu de apresentar a nova música, “Medicina”, em seu programa na Band, neste domingo (22).

“Eu pedi para que ela cantasse ‘Medicina’ e o irmão, que é empresário, não permitiu porque não havia coreografia. E, claro, eu sou um sujeito ético, e concordei”, disse Datena, durante o “Brasil Urgente”, nesta segunda-feira (23). Datena se referia ao irmão de Anitta, Renan Machado, que trabalha com ela.

A saia justa ocorreu no momento em que a cantora mostraria mais uma canção, na hora de se despedir. O apresentador apressou-se para pedir “Medicina”, que foi lançada na última semana. Pega de surpresa, Anitta argumentou que até poderia cantá-la, mas que não havia sido ensaiada para o programa.

Após alguns segundos de impasse, Datena possivelmente foi avisado de que Anitta não poderia cantar a música nova. No lugar, o clipe foi exibido no telão com comentários da cantora, que depois apresentou o hit “Downtown”.