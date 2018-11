David e Victoria Beckham vendem mansão em Beverly Hills por mais de R$ 129 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal David Beckham, 43, e Victoria Beckham, 44, decidiu vender sua mansão na Califórnia, na cidade de Beverly Hills, pela quantia de US$ 33,1 milhões (cerca de R$ 129,225 milhões).

A casa comprada em 2007, na época por US$ 22 milhões (R$ 85,890 milhões), já não era visitada com frequência pelos Beckham, que têm passado mais tempo em sua cidade natal, Londres.

Com 13 mil m², a mansão tem uma piscina, elevador, biblioteca, sala de música, seis quartos e nove banheiros, segundo o jornal americano Los Angeles Times.

Victoria Beckham tornou-se famosa nos anos 1990 por fazer parte do grupo Spice Girls. Com o tempo, ganhou fama no mundo da moda e, neste ano, lançou uma coleção com a Reebok.

Seu marido, David Beckham, é um ex-jogador de futebol que fez sucesso no Manchester United e no Real Madrid.