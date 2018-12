David Luiz aponta humildade como "a grande chave" da vitória do Chelsea

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do segundo gol da vitória por 2 a 0 do Chelsea sobre o Manchester City, neste sábado (8), David Luiz falou em humildade na saída do gramado de Stamford Bridge. O zagueiro exaltou a consciência da equipe londrina e o modelo de jogo que permitiu tirar o adversário da liderança do Campeonato Inglês.

"Não só eu, mas toda a equipe fez um grande jogo. Temos que aceitar e ter a humildade de entender que jogávamos contra a melhor equipe do mundo atualmente. Eles têm um grande treinador, grandes jogadores, e nós tivemos a humildade de aceitar e bolar um plano [de jogo] diferente. Esta foi a grande chave do jogo, a humildade", diz o defensor em entrevista ao canal ESPN.

David Luiz admite que a estratégia de jogo montada pelo técnico Maurizio Sarri se deu a partir de preocupações defensivas. "Foi tentar fechar os espaços principalmente no meio-campo, onde eles são mais fortes, e saber sofrer na hora certa. [O City] É um time de posse de bola, que ataca bastante", entende o zagueiro brasileiro.

A vitória diminuiu a distância do Chelsea para a liderança. Agora com 34 pontos, o time londrino acompanha um pouquinho mais de perto o líder Liverpool (42) e o próprio City (41). David Luiz acredita ser possível buscar o título. "Temos que continuar trabalhando todo dia, tentando pontuar. Sabemos que a Premier League não é fácil, então temos que aproveitar as oportunidades", afirma.