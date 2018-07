David Luiz faz visita surpresa a casa de menino fã do Chelsea

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador brasileiro David Luiz e dois de seus colegas do time britânico Chelsea decidiram surpreender um menino torcedor ao aparecer na porta de sua casa.

Em vídeo divulgado no perfil do Chelsea no Twitter, o torcedor Hudson McCarthy diz que adoraria receber o time para um churrasco em sua casa, em Perth, na Escócia. Atendendo ao pedido, David Luiz levou dois de seus colegas, o francês Tiemoué Bakayoko e o inglês Ethan Ampadu, para bater na porta do fã.

Vestido com a camisa do time, o menino abre a porta e parece não acreditar nos penetras da festa. O vídeo mostra ainda McCarthy no colo de David Luiz, quando o zagueiro promete dedicar seu próximo gol ao menino. O brasileiro deixa o jovem fã escolher, inclusive, como ele deveria celebrar o gol.

Os três jogadores simulam a entrada no estádio e brincam de bola no quintal com o menino, que deu a David Luiz um coala de pelúcia. "Eu vou dormir com ele esta noite", diz o jogador.