David Villa confirma acerto com clube japonês e reencontra Iniesta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de anunciar a saída do New York City, dos Estados Unidos, no meio de semana, o atacante David Villa, 36, confirmou neste sábado (1º) que seu novo clube é o Vissel Kobe, do Japão. Tanto o jogador como a agremiação asiática usaram as redes sociais para anunciar a transferência.

"A hora chegou. Está decidido e já tenho um novo destino. Um novo desafio me espera. Ásia. Novas viagens. Novos países. Nova cultura. Novos companheiros. Olá, Japão! Olá, Vissel Kobe!", disse o atacante em vídeo.

Décimo colocado do último Campeonato Japonês, o Vissel Kobe disse que a contratação de Villa é "mais um passo no objetivo para se tornar o clube número um da Ásia". A duração de contrato do artilheiro, que em Nova York anotou 80 gols em 124 jogos, não foi revelada.

Villa iniciou a carreira no Sporting Gijón e depois defendeu Zaragoza, Valencia, Barcelona e Atlético de Madrid até partir para os Estados Unidos em 2014. Ele foi campeão mundial com a Espanha em 2010 e um dos artilheiros do torneio daquele ano, com cinco gols.

No Japão, o atacante vai reencontrar Andres Iniesta, com quem jogou tanto na seleção como no Barcelona e conquistou títulos como dois Espanhóis, uma Liga dos Campeões, além da Copa da África do Sul. Outro nome famoso do elenco do Vissel é Podolski, atacante alemão campeão do mundo em 2014 no Brasil.