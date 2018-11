De amarelo e verde, Zeca Pagodinho passa em frente a casa de Jair Bolsonaro com neto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde deste domingo, o sambista Zeca Pagodinho foi fotografado passando de carro na frente da casa de Jair Bolsonaro (PSL).

Vestido de amarelo e verde com balões no carro, Zeca estava com o neto Noah, de quatro anos. As cores são usadas pelos eleitores de Bolsonaro.

Em entrevistas e em suas redes sociais, o sambista não se posicionou politicamente.

Uma parte da classe artística resolveu fazer um protesto durante a votação neste domingo em favor da democracia e dos direitos humanos e contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL). Entre as obras escolhidas estão nomes como Machado de Assis, Conceição Evaristo e Renata Souza.

A atriz Letícia Colin, 28, que está na novela "Segundo Sol", levou o livro "Insubmissas Lágrimas de Mulheres", de Conceição Evaristo. Já seu marido, o também ator Michel Melamed, 42, optou pela obra "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis.

O ator Luis Lobianco, que também está na novela "Segundo Sol", seguiu o exemplo e votou com o livro "Devassos no Paraíso", de João Silverio Trevisan. Já o ator Enrique Díaz estava com a obra da jornalista Reanta Souza, "Cria da favela".