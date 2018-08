De calcinha e topless, Ludmilla ostenta em Portugal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em turnê por Portugal, a cantora Ludmilla, 23, mostrou nesta sexta-feira (17) que não faz sucesso apenas em cima dos palcos.

Isso porque a funkeira publicou em seu Instagram uma imagem em que aparece apenas de calcinha fio dental e fazendo topless em uma sacada no país europeu.

"A legenda é com vocês...", escreveu a cantora, que foi prontamente atendida por seus fãs.

"Olhando todos meus boletos pagos e as roupinhas da Gucci no guarda roupa", brincou uma seguidora. "Jogando sujo, hein, gata", disse outro.

Ludmilla está, no momento, em sua segunda turnê europeia. Depois de ter realizado shows em cinco países do continente entre abril e maio, dessa vez a cantora fará todos os seus 16 shows em Portugal.

"No centro, no interior, em todo o país, porque em Portugal a gente está muito forte", disse ela no final de julho. A artista também tem apresentação marcada em Cabo Verde, em sua primeira incursão no continente africano.