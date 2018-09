De colete, filho de Bolsonaro diz a eleitores que pai voltará em breve

Folhapress

CAMPO GRANDE, RJ (FOLHAPRESS) - Usando colete à prova de balas, o deputado Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), candidato ao Senado, afirmou na manhã deste sábado (15) a eleitores que o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) voltará às ruas "mais breve" do que se espera.

"Mais breve do que a gente imagina ele vai estar de volta para continuar a trazer a esperança de volta para milhões de brasileiros", afirmou ele no largo do Mendanha, em Campo Grande –área de atuação de grupos de milícia.

Flávio afirmou que estava usando colete à prova de balas e com segurança à paisana em seu entorno. Ele disse que a intenção inicial era fazer essa agenda com o pai. "Meu pai está no hospital. Cada um de nós aqui é um Jair Bolsonaro na rua", afirmou ele, num carro de som.

O candidato ao Senado fez uma carreata em ruas de Campo Grande.