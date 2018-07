De férias, Messi joga bola com o cachorro e filhos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De férias, o jogador Lionel Messi tem se divertido com a família. Depois de uma viagem com os filhos e a mulher para Ibiza, o argentino voltou para casa para descansar antes de voltar à rotina no Barcelona.

Mesmo afastado dos estádios, contudo, o craque não consegue ficar longe da bola. Em um vídeo divertido gravado por sua mulher, Antonella Roccuzzo, Messi aparece brincando de bola com Hulkie, o cachorro mais velho da família. Antonella postou a brincadeira em sua conta no Instagram.

Ao fundo, um dos filhos do jogador pede para o pai marcar um gol depois de driblar o cachorro. "É muito bom jogando futebol, hein", comenta o garoto.

Messi é pai de três meninos: Tiago, 5, Mateo, 2, e Ciro, que nasceu em março. O caçula veio ao mundo uma semana depois do craque completar 600 gols na carreira.