De neon às franjas; dez tendências para 2019 mostradas na 46ª São Paulo Fashion Week

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Franjas, cores neon, looks monocromáticos, tecidos naturais e estampas tropicais são algumas das principais tendências apontadas na 46ª edição do São Paulo Fashion Week, principal evento de moda do país, realizado dos dias 21 a 26 de outubro, na capital paulista.

Desfilaram pelas passarelas montadas no espaço Arca, na Vila Leopoldina (zona oeste), grifes conceituadas como Lino Villaventura e Ronaldo Fraga, ao mesmo tempo em que marcas novas ganharam espaço, como a Handred.

Segundo Arlindo Grund, consultor de moda e apresentador de TV, o neon apareceu em vários desfiles. "Temos principalmente o laranja, o verde, o rosa e o azul em tons mais chamativos", diz.

Os looks monocromáticos também foram aposta das passarelas, junto às peças de alfaiataria. No campo das estampas, destacou-se o tropicalismo, mostrado essencialmente em desfiles como os de Amir Slama e PatBo.

Além das cores e tecidos, Arlindo chamou a atenção para a aposta em roupas "sem gênero", que servem tanto para homens quanto para mulheres. "Hoje os estilistas estão fazendo roupas para qualquer pessoa. O que importa é se a pessoa consegue carregar bem o look."

Ele também conta que a moda vem se inspirando nos anos 1980, no sentido das modelagens serem mais amplas e com tecidos mais soltos. A tendência é vista principalmente na moda sportswear, mais esportiva, que retoma peças de roupa de academia.

Dentre os acessórios, Arlindo indica os brincos grandes, como os de argola ou com longas franjas, e as bolsas estruturadas, em formas geométricas em quadrado e oval como outras grandes apostas da temporada.