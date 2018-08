De Neymar a Justin Bieber, meias coloridas e estampadas ganham cada vez mais adeptos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As meias surgiram na Europa como uma forma de manter os pés mais quentes nos dias frios. Com o tempo, além de úteis, elas se tornaram acessórios de moda, brincadeira e humor. Nos Estados Unidos e em países europeus, as meias com estampas são tendência -e mesmo no Brasil, um país de clima tropical, elas têm tomado o lugar das tradicionais meias brancas.

Combinadas com tênis, coturnos, mocassins e até mesmo com sandálias, as meias de cano médio e alto com estampas divertidas caíram no gosto de artistas, como Justin Bieber e Neymar. Já a cantora Rihanna chegou a criar uma coleção de meias própria, a "Fenty for Stance by Rihanna", para a marca Stance Muse.

O acessório fashion se tornou queridinho inclusive do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que já apareceu em eventos mundiais usando meias de patinhos de borracha ou de personagens da saga "Star Wars".

No Brasil, marcas como a Bolovo, Meias6 e Altai apostaram forte na moda, e as estantes das lojas de departamento, como Renner e Forever 21, estão cheias de meias estampadas.

O empresário Fábio Melo notou a tendência e, em 2016, resolveu trazer a marca sueca de meias Happy Socks para o Brasil. A empresa vende meias para bebês, jovens, adultos e idosos. Com duas lojas em São Paulo, tem opções que vão de R$ 39 a R$ 119, e já atendeu a clientes como os atores Paulo Gustavo e Débora Falabella, o nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, e Vitória, do duo Anavitoria.

"Happy Socks tornou a meia um acessório super divertido e descontraído, que as pessoas entendem como fundamental na composição do seu vestuário. Através de um detalhe, as pessoas conseguem se expressar" afirma Melo.

A coleção dos Beatles da marca fez muito sucesso e deve ser relançada em outubro. O kit com seis meias, em uma caixa exclusiva, é vendido a R$ 369 -o par individual custa R$ 59. "Uma vez que você usa uma meia estampada, passa a querer outra, e outra", afirma Melo.

Em números, a resposta também é positiva. De 2016 para 2017, a empresa triplicou o tamanho das vendas e, para este ano, a expectativa é aumentar de 40% a 50%. "O foco é crescer um pouco mais em São Paulo e a partir de 2020, migrar para outros estados, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que têm mais potencial pelo clima e pela dimensão", diz Melo, cuja marca ainda vende roupa íntima e pretende comercializar uma linha de shorts de banho.

"Mesmo com os preços altos, a moda conquista cada vez mais os brasileiros. "Com o tempo, acredito que torne-se um estilo, uma opção a mais para dar uma cara nova ao visual de quem estiver disposto a aderir, como já acontece no exterior", diz a consultora de moda, Marcia Jorge.

Já a Surreal São Paulo é outro exemplo de marca brasileira que se surgiu quando o mercado ainda estava aquecendo, em junho de 2015. À frente dela estão os amigos de infância Bruno Paschoal, Fábio Ayrosa e Clibas Pacheco. André Saraiva se uniu ao trio neste ano. "Inauguramos a empresa com foco nas meias, pois percebemos que era um mercado muito tímido e pouco explorado", diz Paschoal.

Desde então, eles fazem o design das peças, que variam entre formas geométricas, flores e desenhos minimalistas. A marca se prepara para inaugurar seu primeiro ponto fixo de vendas, no bairro de Pinheiros em setembro. Até então utilizava do e-commerce e das redes sociais, como o Instagram, para se promover.

"A disseminação de imagens pelas redes sociais faz com que um modismo seja absorvido e incorporado quase que instantaneamente. Uma pessoa interessante ganha seguidores rapidamente, e assim foi com essa moda das meias", afirma Marcia.

MEIAS SUBSTITUEM GRAVATA

Desde as opções mais discretas, com bolinhas e listras em cores neutras, até as mais ousadas e cheias de tons diferentes, as estampas das meias variam. Segundo Márcia, tanto os homens quanto as mulheres podem usá-las. "Alguns modelos são de telinha e arrastão, ou têm bordados, pérolas, rendas e flores, que são mais femininos", dá o exemplo.

Mas para quem ainda tem receio em adotar a tendência, vale a dica: o risco de errar o visual diminui quando uma das cores da estampa é a mesma da calça, da blusa, da gravata ou do sapato, por exemplo. "Looks" monocromáticos também caem bem com as meias coloridas.

"No mundo masculino, vejo a meia substituindo a gravata", afirma Fábio. "Antigamente as pessoas se expressavam através de uma gravata colorida, fina ou mais grossa. Agora, as meias têm esse papel", conta o empresário, que já recebeu inclusive encomendas especiais para casamentos, em que as meias estampadas fizeram parte do figurino dos padrinhos.