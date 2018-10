De Niro e ex-vice Joe Biden recebem explosivos; Trump critica a mídia

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Os investigadores americanos elevaram nesta quinta-feira (25) para dez o número de pacotes com artefatos explosivos endereçados a personalidades e políticos associados ao Partido Democrata, enquanto tentam identificar quem está por trás dos ataques. Nenhuma das bombas caseiras enviadas explodiu e ninguém se feriu.

Os incidentes ocorreram faltando 12 dias para as eleições legislativas nos EUA, nas quais os democratas tentam retomar o controle da Câmara dos Deputados e do Senado.

Uma das teses levantadas -e não confirmadas- até agora é que os pacotes estariam sendo enviados a figuras atacadas pela direita e, mais especificamente, pelo presidente americano, Donald Trump.

Nesta quinta (25), foram achados artefatos explosivos enviados a Joe Biden, vice-presidente no governo de Barack Obama, e ao ator Robert De Niro, forte crítico do republicano. Dois pacotes tendo Biden como destinatário foram interceptados em Delaware.

No caso do astro do cinema, a Polícia de Nova York foi chamada para analisar um objeto encontrado no prédio onde fica o restaurante e a produtora de De Niro.

O ator já chamou Trump de "vergonha nacional" em discurso. Em junho, no Tony, o prêmio mais importante do teatro, ele disse: "primeiro, eu quero dizer, foda-se Trump".

O presidente respondeu em rede social e disse que o ator tinha um QI muito baixo.

Investigadores acreditam que alguns dos artefatos foram enviados a partir do sul da Flórida. Eles também querem saber por que nenhum deles explodiu.

Os agentes afirmaram ainda que um pó branco encontrado no pacote enviado à emissora CNN não representava uma ameaça biológica. O material continua sendo testado.

Nesta quinta, o presidente usou as redes sociais para acusar a imprensa de ser responsável pela "raiva" na sociedade americana.

"Uma grande parte da Raiva que vemos na nossa sociedade é causada pelas reportagens propositadamente falsas e incorretas da Grande Mídia, à qual me refiro como Fake News. Ficou tão ruim e odioso que está além de descrições. A Grande Mídia deve se retratar, RÁPIDO!", escreveu.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, endossou as críticas feitas por Trump. Segundo ela, a imprensa "continua a focar só no lado negativo". "A primeira coisa que sua rede [CNN] fez foi vir a público e acusar o presidente de ser responsável. Isso não é certo. A primeira coisa deveria ter sido condenar a violência."

Os pacotes enviados às figuras associadas aos democratas têm em comum o mesmo endereço de retorno, da congressista Debbie Wasserman Schultz, na Flórida.

Os artefatos revelados nesta quinta se somam aos sete encontrados desde segunda-feira, quando foi identificado o primeiro, enviado ao bilionário George Soros.

Na noite de terça (23), outro explosivo foi interceptado pelo Serviço Secreto na casa do ex-presidente Bill Clinton e da ex-secretária de Estado Hillary Clinton em Chappaqua, Nova York.

Nesta quarta, um explosivo foi interceptado no escritório do ex-presidente Barack Obama, em Washington. Objeto endereçado a Eric Holder, ex-secretário de Justiça no governo do democrata, retornou ao escritório de Debbie Wasserman Schultz. Mais dois artefatos endereçados à democrata Maxine Waters foram interceptados --um no centro de triagem do Congresso e outro em em Los Angeles.

Já a emissora CNN recebeu pacote endereçado a John Brennan, ex-diretor da CIA (agência de inteligência americana) no governo Obama e teve a autorização de segurança --que permite acesso a informações confidenciais-- revogada por Trump.