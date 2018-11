De olho na Libertadores, Botafogo recebe o Inter, que ainda busca o título

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional segue na caça do Palmeiras. O Botafogo já faz contas e mira a sexta posição e, consequentemente, uma vaga na Libertadores. É com esse cenário que os clubes se enfrentam neste domingo (18), às 17h, no Rio.

Com 65 pontos, o time colorado precisa vencer e torcer por um tropeço do líder, que tem 70. Já o alvinegro, após três vitórias seguidas, começam a rodada com 44, pontos, seis a menos que o Atlético-MG, o último do G-6.

“Sonhar não custa nada” virou o lema do elenco carioca. “Podemos sonhar com o que a gente quiser. Mas somos pés no chão e sabemos o que temos que fazer para que os sonhos continuem. Estamos na zona da Sul-Americana e ganhar no domingo nos garante isso”, afirma o atacante Brenner.

Jean, em tratamento, é dúvida para o jogo de domingo. Já o meia Rodrigo Lindoso cumpriu suspensão e volta ao time.

No Inter, o objetivo é vencer para só então olhar o resultado do Palmeiras. “Não adianta o Palmeiras não ganhar a gente não fazer o nosso. Mas vamos acreditar até o final”, disse o técnico Odari Hellmann.

O treinador tem como desfalque será lateral Fabiano, suspenso. Com isso, Zeca deve voltar ao time titular, assim como D'Alessandro, que cumpriu suspensão contra o América-MG.

BOTAFOGO

Saulo; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Matheus Fernandes, Léo Valencia, Rodrigo Lindoso e Luiz Fernando; Erick (Kieza) e Brenner.

T.: Zé Ricardo

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, Nico López e Patrick; Leandro Damião.

T.: Odair Hellmann

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Rafael Traci (PR)