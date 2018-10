De produtos aeronáuticos à melhoria genética da cana-de-açúcar. Veja o que os alunos da UFPR estão inventando

Barulho Curitiba

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), apontada pelo Ranking Universitário Folha como a melhor universidade do Paraná e a 7ª do País, ocupa o 2º lugar na categoria Inovação. Atualmente a instituição tem depositados 495 pedidos de patente dos quais detém a carta patente – direito de exploração da invenção e do modelo de utilidade – de 23. Além disso, a universidade tem registrados 46 programas de computador, 22 pedidos de registro de desenho industrial e 21 pedidos de registro de marca. Até o momento, foram assinados 25 contratos de transferência de tecnologia pela instituição. A tecnologia mais comercializada é o cultivo da variedade RB966928 de cana-de-açúcar com melhoramento genético. A variedade foi desenvolvida pelo Setor de Ciências Agrárias, por meio do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar, e arrecadou entre 2013 e 2018 R$ 388.468,83.

