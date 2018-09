De saída da Ferrari, Raikkonen lidera 2º treino em Singapura

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O finlandês Kimi Raikkonen, que faz sua última temporada pela Ferrari, liderou, nesta sexta-feira (14), o segundo treino livre do GP de Singapura do Mundial de Fórmula 1. O piloto cravou tempo de 1min38s699.

Ao final do ano, Raikkonen vai deixar a escudeira italiana, conforme anúncio da última terça-feira (11). Ele será substituído pelo monegasco Charles Leclerc e já tem acerto com a Sauber para 2019.

O "Homem de Gelo", como também é conhecido, foi 11 milésimos mais rápido que o segundo melhor da atividade, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que lidera o campeonato e marcou 1min38s710.

Mais cedo, no primeiro treino livre do circuito de Marina Bay, Hamilton foi apenas o sexto, com 1min41s232.

A primeira atividade contou com dobradinha da Red Bull, com Daniel Ricciardo (1min39s711) à frente do companheiro Max Verstappen (1min39s912). Os dois caíram para quarto e terceiro, respectivamente, no segundo treino.

Vice-líder do mundial de pilotos, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, acabou prejudicado por acidente que o tirou da parte final do segundo treino e anotou apenas o nono tempo (1min40s633). Na primeira atividade, ele foi o terceiro mais rápido, com 1min39s997.

Confira os tempos do segundo treino livre do GP de Singapura:

1. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1min38s699.

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1min38s710.

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1min39s221.

4. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1min39s309.

5. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1min39s368.

6. Carlos Sainz (ESP/Renault) 1min40s274.

7. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1min40s384.

8. Fernando Alonso (ESP/McLaren) 1min40s459.

9. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1min40s633.

10. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1min40s668.

11. Sergio Pérez (MEX/Force India) 1min40s774.

12. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) 1min40s812.

13. Esteban Ocon (FRA/Force India) 1min40s870.

14. Charles Leclerc (MON/Sauber) 1min41s062.

15. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1min41s154.

16. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) 1min41s164.

17. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) 1min41s542.

18. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) 1min41s615.

19. Lance Stroll (CAN/Williams) 1min42s141.

20. Sergey Sirotkin (RUS/Williams) 1min42s181