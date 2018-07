De surpresa, Datena pede novo hit de Anitta ao vivo e cantora se esquiva

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anitta foi convidada do programa "Agora é Domingo", de Datena, neste domingo (22), na Band. Na hora de despedir, a cantora mostraria mais uma canção. O apresentador apressou-se para pedir "Medicina", que foi lançada na última semana.

Pega de surpresa, a cantora argumentou que até poderia cantá-la, mas que não havia sido ensaiada para o programa. Após alguns segundos de impasse, Datena possivelmente foi avisado de que Anitta não poderia cantar a música nova. No lugar, o clipe foi exibido no telão com comentários da cantora, que depois apresentou o hit "Downtown".

"Ela ia cantar aqui. Eu pensei que estava tudo certo e ensaiado, mas a produção dela insistiu pra não cantar porque não tem nada ensaiado. Eu não tinha combinado com ela e seria injusto da minha parte. Mesmo assim ela queria cantar", explicou Datena.

"Que Deus ilumine seu caminho porque hoje você é a maior representante da música brasileira pro mundo", disse Datena na despedida.

Durante o programa, Anitta ainda teve de responder sobre o segredo de sua boa forma. "Hoje em dia eu estou só rezando", brincou ela. "Eu vou começar a comer mais do que já comi e vou começar a rezar três Pai Nossa, Ave Maria", respondeu Datena.

"Eu antes era muito ligada a essas coisas de dieta. Ficava desesperada. Dieta disso, daquilo. E eu nunca consegui emagrecer. Não sei se ficava tensa, preocupada, em comer não sei quantas gramas. Pesava. Hoje não estou nem aí. Hoje acordei e comi um monte de panqueca com iogurte, com morango, Depois comi feijoada, comi sorvete agora", continuou Anitta. "Eu depois de me preocupar em ficar magérrima, fiquei normal. Hoje não ligo."