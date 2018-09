De técnico novo, Flamengo visita Bahia por chance única de título

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta o Bahia neste sábado (29), às 21h, com um novo treinador. De volta à Gávea depois de seis anos, Dorival Júnior foi contratado para o lugar de Maurício Barbieri e já estreia na partida que acontece na Fonte Nova, em Salvador.

A missão de Dorival não é das mais fáceis. Ele tentará levar o Flamengo ao título do Campeonato Brasileiro, que é a única chance de título para os rubro-negros até o fim de 2018. A equipe já caiu na Libertadores, sendo eliminada pelo Cruzeiro nas oitavas de final, e na Copa do Brasil, diante do Corinthians na semifinal.

Recuperar o terreno perdido é o primeiro passo para Dorival. O Flamengo já esteve na liderança com uma boa "gordura". Mas desde a saída de Vinicius Júnior para o Real Madrid e com a irregularidade apresentada no segundo turno, o time carioca despencou e está três pontos atrás do líder São Paulo (51 a 48), ocupando o quarto lugar.

Apesar da frustração com a recente eliminação na Copa do Brasil e vivendo fase de disputa política, o Flamengo vem de uma boa apresentação no Brasileiro. Na rodada passada, o time derrotou o Atlético-MG por 2 a 1 no Maracanã.

Mas para buscar o segundo triunfo seguido, o Flamengo terá de superar algumas sequelas desta semana. O goleiro Diego Alves e o meia Diego se machucaram diante do Corinthians e não poderão atuar na Fonte Nova. Outro desfalque é o centroavante Henrique Dourado, suspenso.

Como Uribe não pode atuar por causa de lesão, a tendência é a escalação do jovem Lincoln no comando do ataque. Geuvânio viajou às pressas e pode ser

novidade durante a partida.

O Bahia vive momento oposto ao do rival deste sábado. O time dirigido por Enderson Moreira só ganhou uma vez nas últimas oito rodadas e vem de uma derrota para o Vasco, em São Januário. Por causa disso, está beirando a zona de rebaixamento, com 29 pontos, apenas um à frente da Chapecoense, a 17ª colocada e primeira do Z-4.

O desfalque do Bahia para a partida é o goleiro Douglas, que foi expulso diante do Vasco. Ele será substituído por Anderson.

BAHIA

Anderson; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Lucas Fonseca, Léo; Gregore, Nilton, Ramires, Zé Rafael; Élber, Gilberto. T.: Enderson Moreira

FLAMENGO

César; Pará, Réver, Léo Duarte, Trauco; Cuéllar, William Arão, Éverton Ribeiro, Lucas Paquetá; Vitinho, Lincoln. T.: Dorival Júnior

Estádio: Fonte Nova, em Salvador

Horário: 21h deste sábado

Juiz: Igor Junio Benevenuto (MG)