De tiroteio no Rio à reality de confeitaria: Nadja Haddad apresenta novo Bake Off Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quarta temporada do Bake Off Brasil - Mão na Massa estreia neste sábado (11) com uma nova apresentadora. A jornalista Nadja Haddad, 37, assume o posto após passar por diversas emissoras de TV e chegar a levar um tiro durante uma cobertura, no Rio de Janeiro.

Haddad diz estar satisfeita com a nova fase de sua carreira profissional. "Costumo dizer que não foi um tiro para a morte, então foi um tiro para a minha vida. Foi um divisor de águas. Deus me deu a chance de sobreviver e foi uma vitória estar no agora trabalhando com entretenimento, porque é o que eu desejava", afirma a jornalista.

A jornalista levou o tiro enquanto cobria um tiroteio no Morro de Santa Marta, no Rio, pela TV Bandeirantes local, em 2005.

Ela ocupa o lugar após a saída de Ticiana Villas Boas, que pediu afastamento da emissora após seu marido, Joesley Batista, um dos donos da JBS, ser delator em caso de corrupção envolvendo o presidente Michel Temer.

Após a saída de Ticiana, Carol Fiorentino assumiu temporariamente a apresentação do programa, mas ela não chegou a um acordo financeiro com a emissora. Nadja estava como júri no Programa do Ratinho, quando recebeu o convite para apresentar o reality.

A quarta temporada do reality mantém a confeiteira Beca Milano, que entrou no ano passado. "Gosto muito dessa parte de criação, porque no meu atelier os clientes sempre esperam algo totalmente novo. O programa ajuda a atiçar essa criatividade", afirma Beca, que também mantém sua empresa de bolos de casamento. Ela é consultora do programa "Fábrica de Casamento", sucesso de audiência, da emissora, apresentado por Carlos Bertolazzi e Chris Flores.

OLIVIER SERÁ O JURADO

Depois de passar quase 20 anos no GNT, o padeiro e chefe de cozinha franco-brasileiro Olivier Anquier, 58, volta à TV aberta. Ele foi convidado para ser um dos jurados do programa "Bake Off Brasil -Mão Na Massa" (SBT), ao lado de Milano e da nova apresentadora Nadja Haddad. Ele promete dar um toque francês ao estilo dos competidores.

"Minha ideia é ajudar os competidores e também os telespectadores a melhorar os seus costumes. Aqui no Brasil há uma presença exagerada do açúcar. O brasileiro é uma abelha. Além dos danos que isso causa à saúde, esse hábito também causa a ausência de sensibilidade gustativa", diz o chef.

"Quero despertar a curiosidade deles para sair da mesmice. Isso ou aquilo pode ser da cultura brasileira, mas estamos em um país novo, que está em plena construção. Podemos incorporar novas influências e transformá-las em uma identidade própria", conclui chef.

O programa vai ao ar às 22h15, no SBT.