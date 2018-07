De volta ao Independência, América-MG recebe o embalado Inter

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeão e vice da Série B de 2017, América-MG e Inter se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, em Belo Horizonte, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De volta ao estádio Independência, onde não atua pela Série A desde 13 de junho, o América vai estrear o técnico Adilson Batista, apresentado na última terça-feira (24). É a primeira passagem dele pelo clube. “Quero encarar esse desafio com todo o entusiasmo e vontade, para ajudar. Espero que possamos conseguir nosso objetivo traçado”, afirma o treinador, que tem como missão evitar o rebaixamento.

Com pouco tempo para preparar a equipe, o Batista optou por uma atenção especial a jogadas de bola parada e jogadas no campo de defesa.

Além disso, o técnico ainda tem dificuldades para escalar a equipe mineira, que tem muitos desfalques por lesão: os atacantes Aylon e Luan, o lateral Norberto, zagueiro Lima e o goleiro Jori. Como novidade, o meia Ruy ganha uma chance entre os titulares.

No Inter, que vive um momento de alta no campeonato -são dez jogos sem derrota-, o principal desfalque é Rodrigo Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o técnico Odair Hellmann conta com o retorno do atacante Lucca, que cumpriu suspensão contra o Ceará, e com o atacante Jonatan Alvez, reforço que está liberado para atuar. Em princípio, nenhum dos dois deve começar a partida.

Para o goleiro Danilo Fernandes, o período de invencibilidade faz com que os adversários entrem em campo mais atentos, aumentando o grau de dificuldade das partidas. “Vamos ter jogos cada vez mais difíceis. As equipes vão nos estudar cada vez mais e vão querer roubar pontos da gente. O jogo [contra o América-MG] vai ser complicado e precisaremos ter muita concentração para manter o padrão de jogo.”

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Aderlan, Matheus Ferraz, Messias e Giovanni; Juninho, Leandro Donizete, Christian, Wesley e Marquinhos; Rafael Moura. T.: Adílson Baptista

INTERNACIONAL

Danilo Fernandes; Zeca, Danilo Silva, Victor Cuesta e Iago; Edenílson, Rodrigo Dourado, Patrick, D’Alessandro e Rossi; Willian Pottker. T.: Odair Hellmann

Estádio: Independência, Belo Horizonte

Horário: 20h desta quinta

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (SP)