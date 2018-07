De volta às pistas após acidente, Pietro Fittipaldi segue na mira da F-1

Folhapress

HOCKENHEIM, ALEMANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A equipe Haas, da Fórmula 1, está de olho na recuperação de Pietro Fittipaldi, 22, que sofreu um acidente nas 6h de Spa dia 5 de maio e estará de volta às pistas no próximo fim de semana, na prova de Mid Ohio da Fórmula Indy. Caso o brasileiro comprove que está preparado, são grandes as chances dele testar pelo time em Abu Dhabi, no fim de novembro.

A reportagem apurou na Alemanha, onde a Fórmula 1 correu no último fim de semana, que a chefia da Haas mantém contato direto com o neto de Emerson Fittipaldi de olho neste teste. Antes do acidente, Pietro era cotado para testar pelo time no início de agosto, quando a F-1 fará uma sessão destinada apenas a jovens pilotos. Sem representantes, a Haas será a única das 10 equipes que não vai participar desta sessão em Budapeste.

A postura da Haas é esperar para ver como Pietro voltará às pistas após quebrar ambas as pernas. O piloto, por sua vez, contou à reportagem que foca primeiro em ir bem nas cinco provas que disputará na Indy, e depois no possível teste na F-1.

“Acho que a chance de testar o carro da Haas no fim do ano existe, mas agora eu tenho que focar na Indy, enquanto eles estão focados no campeonato deles, pois estão lutando pela quinta colocação. Eles não me deram nenhum prazo para mostrar que estou recuperado, mas têm confiança de que vou voltar bem. Eu me sinto muito bem, o mesmo de antes.”

Pietro deixou muito claro que sua meta para o ano que vem é estar correndo em algum campeonato de ponta. “Não vou fazer F-2 ou coisa do tipo. Minha meta é fazer cinco boas corridas na Indy, o teste na F-1 e depois tentar algo por lá, na Indy ou na Fórmula E, que é uma categoria que vem crescendo bastante, com várias montadoras envolvidas.”

O piloto não sabe, por outro lado, se vai voltar ao WEC, categoria na qual se acidentou quando seu carro teve uma pane. Não por algum tipo de temor, mas pela estratégia de carreira. “Isso é coisa de corrida. Às vezes essas coisas acontecem. Não tenho nada de medo. Quando estava no hospital, a primeira coisa que perguntei para o meu médico não foi como tinha sido a lesão, mas sim quando eu poderia voltar.”

E Pietro voltou na semana passada, e um teste com a equipe Dale Coyne justamente na pista de Mid Ohio, onde fará seu retorno às pistas.

“Estava muito feliz quando estava no carro. É claro que fiquei um pouco dolorido depois, mas é normal quando você passa um tempo sem competir. O importante é que me senti bem e fiz 100 voltas no circuito em que a corrida tem 90 e, ainda por cima, é pista mista, que é mais física que um oval.”